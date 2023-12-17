Во Франции умер известный грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани. Ему было 89 лет.

Отар Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Учился в Москве, в 1960-е годы начал снимать кино.

Мировую известность ему принесла снятая в СССР трилогия фильмов "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".

В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией. Причиной отъезда были разногласия с советской цензурой.

В 1984 году Иоселиани стал Народным артистом Грузинской ССР. Трижды отмечался специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, получал "Серебряного медведя", дважды премию "Ника", а также ряд других наград.

В 2022 году режиссёр резко осудил российское вторжение в Украину, ранее он часто критиковал российскую власть из-за войн в Чечне и против Грузии в 2008 году.

Ранее сообщали, что в России умерла легендарная мультипликатор, создавшая образы Винни-Пуха и котенка по имени Гав.

В сентябре сообщали, что в возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон, ирландский и британский актер театра, кино и телевидения, четырежды лауреат телепремии BAFTA как лучший актер и номинант премий "Эмми" и "Золотой глобус". Современным зрителям он известен по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.