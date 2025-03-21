В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не называются.

Об этом сообщает BBC News.

В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ. Попав в Британию в качестве резидента, он вскоре начал сотрудничать с британской МИ-6 под псевдонимом Ovation. Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и Гордиевский не был отозван обратно в Россию в 1985 году.

Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.

В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной России объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации.

Напомним, в 2023 году российский пилот вертолета Максим Кузьминов во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и когда оказался в зоне боевых действий, перешел на сторону Украины.

Вскоре после этого он переселился в Испанию, где его застрелили.