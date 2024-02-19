В Испании найден мертвым пилот Максим Кузьминов, угнавший в Украину российский военный вертолет.

Об этом пишут испанские СМИ.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова.

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал Юсов.

Сообщается, что в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине.

Труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Вскоре после этого следователи узнали о сгоревшей машине в соседнем городе Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.

По данным СМИ, у Кузьминова в последнее время были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Отметим, что в сообщениях об убийстве Максима Кузьминова есть ряд несостыковок.

Испанские СМИ пишут, что найден мертвым "33-летний украинец". Россиянину Кузьминову было 28 лет.

СМИ, которое заявило, что погибший - именно Кузьминов, не имеет своего сайта, а только аккаунты в Х и Телеграме.

Оно же заявило, что правоохранители рассматривают версию украинского следа - якобы Украина убрала "неудобного свидетеля". Другие версии не приводились.

У издания в Х 24 тысячи подписчиков, но лайкнули пост всего четыре человека.

К слову, ряд российских пабликов предполагают, что информация об убийстве Кузьминова может быть "вбросом" украинских спецслужб, чтоб обеспечить его безопасность - объявить его мертвым, сделать ему новые документы и, возможно, пластическую операцию.

Хотя, с учетом того, что это произошло в Испании, а не в Украине, и, судя по всему, убийство человека действительно имело место, данная спецоперация выглядит достаточно сложной и многоходовой для осуществления.

Напомним, 28-летний пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части 13984 в Приморском крае России. В эфире телемарафона показали видео, где Кузьминов рассказывает, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, то перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

А в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".