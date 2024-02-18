Пилот сбитого российского истребителя направил падающий самолет на населенные пункты временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Российский пилот решил не направлять самолет в поля или леса, а специально задал курс на Антрацитовскую громаду оккупированной части Луганской области, упав на одной из улиц.

О количестве жертв пока неизвестно. Падение истребителя увидели жители села Дяково. Количество жертв пока неизвестно, отметил Лысогор.

Напомним, вчера Воздушные силы уничтожили три российских самолёта на восточном направлении. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Также сегодня утром военные воздушного командования "Восток" "приземлили" российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

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