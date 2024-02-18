Российский пилот направил падающий истребитель на населенные пункты оккупированной Луганской области
Пилот сбитого российского истребителя направил падающий самолет на населенные пункты временно оккупированной Луганской области.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Российский пилот решил не направлять самолет в поля или леса, а специально задал курс на Антрацитовскую громаду оккупированной части Луганской области, упав на одной из улиц.
О количестве жертв пока неизвестно. Падение истребителя увидели жители села Дяково. Количество жертв пока неизвестно, отметил Лысогор.
Напомним, вчера Воздушные силы уничтожили три российских самолёта на восточном направлении. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
Также сегодня утром военные воздушного командования "Восток" "приземлили" российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.
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