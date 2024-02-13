Во вторник, 13 февраля, в Москве горит завод "МиГ" на Ленинградском проспекте.

Об этом сообщают российские паблики.

По предварительным данным, пожар на площади 70 м кв. возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Пожар произошел на 2 и 3 этажах здания - причина пока неизвестна.

Людей эвакуировали, открытое горение уже ликвидировали, но кровля продолжает тлеть. Есть риск распространение огня на соседние здания.

Напомним, 8 февраля сообщали о большом пожаре на газопроводе в Пермском крае России. Огонь перекинулся на близлежащие дома.

А накануне мощный взрыв произошёл около села Ягулы близ города Ижевска в РФ. Российское МЧС заявило, что причиной взрыва в районе Ижевска стали "технические работы" на Воткинском машиностроительном заводе.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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