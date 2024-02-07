Мощный взрыв произошёл около села Ягулы близ города Ижевск а в РФ.

Видео взрыва опубликовали российские телеграм-каналы.

При этом ряд военных пабликов утверждает, что огонь поднимается на полигоне одного из военных предприятий, где проходят испытания боевых ракет и ракетных двигателей.

Российское МЧС заявило, что причиной взрыва в районе Ижевска стали "технические работы" на Воткинском машиностроительном заводе.

Накануне в российском Белгороде сообщали о взрывах и попадании в цех металлоизделий.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил повреждение на территории одного из промышленных предприятий, а также сообщил о двух раненых.

Ранее в Севастополе прозвучали взрывы. Россияне заявили о работе ПВО.

В городе была объявлена тревога. Незадолго до взрывов было перекрыто движение транспорта по Керченскому мосту.

Война в Украине идёт уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

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