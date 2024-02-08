Вечером 8 февраля в РФ сообщают о большом пожаре в Пермском крае.

Первоначально сообщалось, что горят три железнодорожных цистерны.

Но затем власти ее опровергли и сообщили о пожаре на газопроводе.

Также сообщается, что огонь перекинулся на близлежащие дома.

Ранее в РФ сообщали в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В инциденте обвинили "посторонние лица".

А также, что мощный взрыв прогремел на военном полигоне под Ижевском в России.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду 7 февраля Украина подверглась новому массированному ракетному удару. В ВСУ заявили, что сбили 29 ракет из 44. Большинство сбитых ракет - это крылатые Х-101/Х-555/Х-55. Не удалось сбить ракеты Х-22, "Искандер-М" и С-300. Основной удар пришелся по Киеву: над столицей и областью перехватили около 20 ракет. На фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. По данным мониторинговых сервисов, армия РФ продвигается на севере Авдеевки, а в ВСУ заявили, что на Купянском направлении сосредоточены 40 тысяч российских военных.

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