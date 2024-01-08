В Свердловской области РФ произошел взрыв на железной дороге недалеко от нефтебазы.

Об этом сообщают российские паблики.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было заложено под один из вагонов. Еще одно нашли рядом.

Взрыв произошел около станции "Сан-Донато", что возле Нижнего Тагила.

Пока о характере повреждений и пострадавших информации нет.

Ранее мы писали, что в России задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге истребителя-бомбардировщика Су-34 в Челябинске. Его обвиняют в попытке диверсии "по заданию спецслужб Украины". Якобы парень пробрался на военный аэродром "Шагол" в Челябинске, где поджёг бомбардировщик.

Боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС РФ.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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