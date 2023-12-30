В России 18-летнего жителя Майкопа в Адыгее на Северном Кавказе приговорили к четырём годам колонии по делу о госизмене. Речь идет об учащемся 11-го класса Кевине Лике. Впервые в РФ приговор за госизмену вынесли подростку.

Об этом пишут западные и российские СМИ.

Лик родился в 2005 году и 18 лет ему исполнилось незадолго до вынесения приговора суда.

ФСБ обвинила Кевина в преступлениях, которые он якобы совершал, "будучи несогласным с политическим курсом" России и её "СВО" на территории Украины.



Суд приговорил юношу к четырём годам колонии общего режима - это треть минимального срока, предусмотренного статьёй о госизмене, и на полгода меньше, чем просил прокурор. Смягчающими обстоятельствами судья счёл возраст подсудимого на момент совершения преступления, "активное способствование раскрытию и расследованию", его "признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном", совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учёбы, наличие хронических заболеваний, а также "множественные победы на различных олимпиадах".

По материалам дела, Лик с 23 декабря 2021 года (то есть ещё до полномасштабного вторжения РФ в Украину) по 8 февраля 2023 года "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал "места дислокации" российских военных объектов в Майкопе. Эти снимки он якобы отправлял на электронный почтовый ящик "представителя иностранного государства".

Когда началась полномасштабная война РФ против Украины, Кевин учился в 9-м классе. Что именно мог фотографировать подросток, из сообщения о вынесенном ему приговоре неясно, а координаты и фотографии воинских частей РФ в Майкопе есть в открытом доступе в интернете.

Ранее ФСБ опубликовала видео, как утверждается, допроса подозреваемого в покушении на журналистку Маргариту Симоньян и ведущую Ксению Собчак.

Мы также сообщали, что в РФ внесли в перечень террористов и экстремистов писателя-оппозиционера Бориса Акунина.