В России писателя, литературоведа и переводчика, автора популярных детективных романов об Эрасте Фандорине Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на список Росфинмониторинга, в котором имя Акунина появилось 18 декабря.



В перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Григория Шалвовича Чхартишвили включили под номером 12830.

Также в отношении писателя еще на прошлой неделе возбудили уголовное дело по статье о повторной "дискредитации" российской армии (280.3 УК РФ). Акунина готовятся объявить в розыск.

Акунин живет за рубежом. Недавно он пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему под видом бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, а также Владимира Зеленского. В разговоре писатель поддержал украинские удары по территории РФ. Хотя и добавил, что у него из-за этого "кровью сердце обливается".

После появления записи пранка депутат Госдумы РФ Гурулев назвал Акунина врагом, который "желает поражения своей стране", и за это "должен быть уничтожен".

После скандала российское издательство АСТ и книжные магазины "Читай-город — Буквоед" приостановили распространение его книг. Решение объяснили публичными заявлениями писателя, которые "вызывают общественный резонанс и требуют правовой оценки".



В конце ноября движение ЛГБТ в России признали экстремистским.

Также недавно в РФ признали пропагандой наркотиков две известные песни 1990-х рок-группы "Агаты Кристи".