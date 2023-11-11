В Рязанской области РФ сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В России обвинили в инциденте "посторонние лица".

Об этом сообщают росСМИ.

По сообщению "Московской железной дороги", это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Поезд сошел с рельсов между станциями "Рыбное" и "Блокпост".

Также публикуют фото поезда.

Ранее сообщали, что в Польше задержали 15 людей, которых подозревают в работе на Россию. По версии следствия они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Сообщается, что это крупнейшая в истории российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше. В нее входили граждане Беларуси, России и Украины. Помимо подготовки диверсий они должны были собирать для Москвы информацию, фотографировать военные и гражданские объекты, разжигать антиукраинские и антинатовские настроения.

Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждает, что атака беспилотников на Кремль – дело рук "российских партизан". По его словам, "это одна из российских партизанских групп". Пономарев добавил, что "я не могу сказать больше, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность".