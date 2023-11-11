Иллюстративное фото

В Рязанской области РФ сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В России обвинили в инциденте "посторонние лица".

Об этом сообщают росСМИ.

По сообщению "Московской железной дороги", это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Поезд сошел с рельсов между станциями "Рыбное" и "Блокпост".

Также публикуют фото поезда.

Ранее сообщали, что в Польше задержали 15 людей, которых подозревают в работе на Россию. По версии следствия они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Сообщается, что это крупнейшая в истории российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше. В нее входили граждане Беларуси, России и Украины. Помимо подготовки диверсий они должны были собирать для Москвы информацию, фотографировать военные и гражданские объекты, разжигать антиукраинские и антинатовские настроения.

Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждает, что атака беспилотников на Кремль – дело рук "российских партизан". По его словам, "это одна из российских партизанских групп". Пономарев добавил, что "я не могу сказать больше, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.