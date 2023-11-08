В Луганске заявляют, что в результате подрыва авто погиб т.н "депутат народного совета ЛНР", бывший "глава СЦКК ЛНР" Михаил Филипоненко.

Об этом сообщает его "коллега" по "народному совету ЛНР".

Филипоненко долгое время был начальником управления народной милиции т.н "ЛНР".

21 февраля на него уже было совершено покушение, когда возле здания "представительства ЛНР в СЦКК" была взорвана его машина. Тогда ранения получил водитель Филипоненко.

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности покушения на "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского, которого пытались взорвать с помощью подаренного гаджета.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного. С Авдеевского коксохимического завода эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые отказываются покидать одно из заводских убежищ.

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