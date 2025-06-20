Семилетнюю девочку из семьи херсонских переселенцев изнасиловал и задушил 32-летний житель Одессы.

Об этом сообщают местные издания и телеграм-каналы.

По имеющейся информации, 18 июня вечером девочка из семьи херсонских переселенцев каталась на самокате без присмотра родителей и внезапно исчезла. Впоследствии её нашли мёртвой.

"Я её задушил и потом мне стало страшно, что она не дышит. Я её спрятал в сумку и в коробку. Коробку на другой район вывез", – рассказал сам убийца, который уже задержан полицией.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина изнасиловал шестилетнюю дочку своего друга под Киевом.

После распитиля алкоголя в гостях, обвиняемый остался на ночевку и совершил противоправные действия в отношении малолетней.

Напомним, в Северной Ирландии поднялись массовые беспорядки после попытки изнасилования девочки румынами.

Протесты начались в городе Баллимин в графстве Антрим с населением около 30 тысяч человек. Их спровоцировала попытка группового изнасилования несовершеннолетними румынскими иммигрантами девочки-подростка 7 июня в районе улицы Клонован Террас.