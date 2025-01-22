16 января в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Одного из подозреваемых суд отправил под стражу без права на залог.

Сегодня Национальная полиция провела специальный брифинг.

Как стало известно, в Белой Церкви группа подростков избила девочку в местном парке. Один из парней также задул ее газовым баллоном и требовал 15 тыс. гривен.

"Научись отвечать за слова и свои уступки, с**а. До пятницы, чтобы были бабки", - заявляют ей в ходе избиения.

Мама избитой девочки обратилась в полицию, а видеоролик попал в сеть, сделав историю резонансной. Правоохранители установили 10 участников инцидента, возрастом от 12 до 16 лет.

16-летний парень получил подозрение в пытках и вымогательстве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Оказалось, что потерпевшая является переселенкой. По словам ее тети, девочка искала себе друзей и ее выманили на встречу в парк, где и совершили нападение.

Причиной стала клевета со стороны одной из знакомых, которая раньше предлагала потерпевшей купить у нее марихуану. Также отмечается, что папа, родной брат и двоюродный брат потерпевшей в настоящее время воюют на передовой.

Суд отправил под стражу без права на залог 16-летнего парня, который с компанией других подростков избил 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

Ранее в киевской школе сверстники избили подростка до разрыва яичка. В комментариях пишут, что ребенка избили "из-за того, что им показалось, что мальчик смотрел мультик на русском языке".

Также мы писали, что летом в Полтавской области двое несовершеннолетних и один взрослый избили подростка, а затем изнасиловали палкой.