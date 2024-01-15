В Одесской области в катакомбах нашли четверых пропавших детей. Для этого спасателям пришлось обследовать 60 километров тоннелей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

"Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Нерубайское Одесского района пропали три девочки – 2008, 2009 и 2012 годов рождения - и мальчик 2011 года рождения. По словам одной из мам детей, ее ребенок сообщил, что они с друзьями планируют спуститься в катакомбы, после чего связь с детьми отсутствовала. К поискам привлекались спасатели, представители полиции, общественная организация "Поиск" и представители общества Красного Креста Украины. В течение ночи обследовано 60 километров тоннелей катакомб. Утром дети были найдены. С ними и их родными работали психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад правоохранители отыскали пропавших в Киевской области трех малолетних школьников. При этом, как выяснилось, дети тщательно спланировали побег.

Также сообщалось, что на Закарпатье в лесу пропали четверо детей, которые ушли в лес за черникой. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.