Полиция нашла потерявшихся в Киевской области трех школьников. Дети ушли в путешествие по плану. Фото
Правоохранители отыскали пропавших в Киевской области трех малолетних школьников. При этом, как выяснилось, дети тщательно спланировали побег.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте утром в четверг, 7 октября.
Исчезли школьники днем ранее в городе Кагарлык. Они самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.
По данным правоохранителей, друзья спланировали побег. В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. К счастью, их оперативно разыскали правоохранители.
Напомним, на поиски детей отправилось немалое количество полиции, спецназа и кинологов. Школьников искали с вечера среды до утра четверга. Найти детей удалось лишь сегодня 7 октября около 05:00.
Ранее мы рассказывали, как на Закарпатье в лесу пропали четверо детей, которые ушли в лес за черникой. При этом, история с их пропажей оказалась также со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.
Также сообщали, что волонтеры нашли потерявшегося на Говерле шестилетнего мальчика. При этом ребенок отделался лишь легким испугом.