Правоохранители отыскали пропавших в Киевской области трех малолетних школьников. При этом, как выяснилось, дети тщательно спланировали побег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте утром в четверг, 7 октября.

Исчезли школьники днем ранее в городе Кагарлык. Они самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.

По данным правоохранителей, друзья спланировали побег. В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. К счастью, их оперативно разыскали правоохранители.

Напомним, на поиски детей отправилось немалое количество полиции, спецназа и кинологов. Школьников искали с вечера среды до утра четверга. Найти детей удалось лишь сегодня 7 октября около 05:00.

Ранее мы рассказывали, как на Закарпатье в лесу пропали четверо детей, которые ушли в лес за черникой. При этом, история с их пропажей оказалась также со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.

Также сообщали, что волонтеры нашли потерявшегося на Говерле шестилетнего мальчика. При этом ребенок отделался лишь легким испугом.