В Василькове под Киевом мальчика столкнули с высоты на территории гимназии №1. Произошло это 15 ноября на перемене.

Об этом заявила в соцсетях его мама, которая опубликовала видео инцидента.

Мальчик рассказал, что его толкнул одноклассник, с которым у него не было конфликта. По словам мамы, учителя умолчали факт, что ребенок упал с высоты. Сказали, что это была случайность.

В больнице у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом предплечья, ушибы и ссадины. Ему сделали операцию.

Мама заявляет, что ни руководство гимназии, ни преподаватели, ни родители мальчика, который толкнул ее сына, не хотят брать на себя ответственность и возмещать ущерб и затраты на лечение.

Папа мальчика служит на фронте.

Ранее сообщалось, что в Киеве 12-летняя девочка упала с многоэтажки. Она упала с 22 этажа, от полученных травм она скончалась на месте.

Недавно стало известно, что в Одесской области в катакомбах нашли четверых пропавших детей. Для этого спасателям пришлось обследовать 60 километров тоннелей.