Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире. В 2023 году уровень рождаемости по соотношению количества рожденных детей на одну женщину ожидается на уровне 0,7.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на отчет Объединенного исследовательского центра (JRC), агентства Европейской комиссии.

Это в три раза меньше показателя воспроизводства населения (2 детей на одну женщину) и означает, что на шесть взрослых рождается только двое детей.

Украина была в антилидерах рейтинга и до войны - 1,2 ребенка на одну женщину.

А сейчас рискует занять первое место с конца.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Украине достигла рекордно низкого уровня за все годы независимости. Согласно статистике, за шесть месяцев 2023 года в Украине родились 96 755 детей, что на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (135 079 детей) и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году.

Кроме того, численность населения в Украине уменьшается из-за войны и большого количества уехавших за границу. Украину покинули более 6,2 млн человек, большинство из которых именно женщины, причем трудоспособного возраста и с детьми.