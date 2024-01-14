Вчера во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, который впал в кому после удаления молочных зубов под общей анестезией.

Об этом сообщил отец Велеса Виктор Пашник на своей странице в Facebook.

Во время удаления двух молочных зубов в одной из львовских стоматологических клиник под общей анестезией у мальчика произошла остановка сердца. Врачам удалось запустить сердце, Велеса перевели в реанимационное отделение, где впоследствии констатировали смерть мозга.

Ребенок находился в коме 37 суток. Его отец сообщил о трагическом случае в Facebook 28 декабря.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Виновному грозит до трех лет лишения свободы или до пяти лет ограничения свободы с лишением права на срок до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Директор клиники "Ori-Dent" Роман Онисько 2 января сообщил "Суспильному", что они сотрудничают со следствием.

"В настоящее время врачи, участвовавшие в оказании медицинской помощи, пока отстранены от выполнения своих обязанностей до окончания расследования этого вопроса", - заявил он.

Ранее мы писали, что в Одессе погибли два четырехлетних ребенка. Правоохранители подозревают, что в их гибели виноват детский врач, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.