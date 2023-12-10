В селе Балтской общины Подольского района Одесской области 12-летний мальчик упал в колодец, когда набирал воду. Его вытащили еще живого, однако до приезда скорой помощи ребенок умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мальчик пошел за водой, но поскользнулся, не удержал равновесие и упал в колодец, который располагался на территории домохозяйства. Отец, услышав крики, поспешил сыну на помощь и вытащил его еще живого. Однако до приезда врачей пострадавший мальчик скончался.

"Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы рассказывали, как в Хмельницкой области мать и ребенок выжили после падения в 17-метровый колодец. В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала.

А несколько лет назад во Львовской области погиб пенсионер, упав в открытый канализационный колодец.