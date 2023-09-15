На Волыни мужчина на спор прыгнул в колодец глубиной 16 метров, чтобы доказать собутыльнику, что ему "не слабо".

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Сообщается, что инцидент произошел в селе Шельвов Владимирского района Волынской области. После спора во время застолья мужчина прыгнул в 16-метровый колодец. Когда его вытащили приехавшие на место происшествия спасатели, выяснилось, что отчаянный спорщик отделался небольшими ссадинами и переохлаждением, поскольку некоторое время простоял по пояс в воде.

Спасатели передали мужчину медикам. После его госпитализации выяснилось, что содержание алкоголя в его крови составило более 2-х промилле.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в селе Кировоградской области мужчина упал в колодец, откуда его вытащили спасатели. Оказалось, что пострадавший хотел почистить колодец, смог самостоятельно залезть в него, но выбраться уже не смог.

А несколько лет назад в Ровенской области женщина случайно провалилась в двадцатиметровый колодец и осталась жива. Медики обнаружили у потерпевшей переломы конечностей.