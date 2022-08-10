В среду, 10 августа, в селе Капитанка, которая находится в Кировоградской области, мужчина решил почистить колодец. Он смог самостоятельно залезть в колодец, однако вылезть самостоятельно – не смог.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Спасатели прибыли по вызову и с помощью спасательной веревки достали мужчину из колодца. Пытаясь выбраться из ловушки самостоятельно, он серьезно травмировался, поэтому спасатели сразу передали мужчину медикам "скорой" помощи.

Ранее спасатели Волынской области рассказали, как стабилизировалось состояние здоровья спасенного накануне аиста, одного из украинских символов. Дело было в понедельник, 25 июля, в селе Лыще Волынской области. Спасатели выехали на вызов об аисте, который запутался в синтетической веревке, из которой было свито гнездо, сломал себе лапу и вообще не мог пошевелиться. Спасатели поднялись к пернатому и освободили его из ловушки. Травмированного беднягу доставили в Луцкий зоопарк, где передали ветеринару.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.