Массовые беспорядки, связанные с антииммигрантскими протестами, охватили Северную Ирландию и не утихают третий день.

Об этом сообщает NBC News.

Протестующие забрасывают полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, а полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые шары.

Протесты начались 9 июня вечером в городе Баллимин в графстве Антрим с населением около 30 тысяч человек. Их спровоцировала попытка орального изнасилования несовершеннолетними румынскими иммигрантами девочки-подростка 7 июня в районе улицы Клонован Террас.

Чтобы поддержать семью пострадавшей девушки, несколько сотен человек собрались в центре Баллимины и прошлись по нескольким улицам. Однако затем от мирного марша отделилась группа людей в масках, которые принялись выстраивать баррикады и бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и петарды.

Вскоре беспорядки распространились за пределы Баллимины: на Белфаст, Каррикфергус и Ньютаунабби. 11 июня в городе Ларн молодые люди в масках подожгли досуговый центр, в котором местные власти предоставили временный приют покинувшим свои дома из-за беспорядков.

NBC сообщает, что многие жители региона, чтобы не стать жертвами насилия, вывешивают на окнах своих домов флаг Великобритании или таблички с надписями "Британская семья" и "Здесь живут местные жители".

В апреле в столице Ирландии тысячи людей вышли на протесты против мигрантов.

А в марте бывший чемпион мира по смешанным единоборствам ирландец Конор Макгрегор обрушился с резкой критикой на политику властей Ирландии в области миграции.