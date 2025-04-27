В столице Ирландии тысячи людей вышли на протесты против мигрантов. Видео
Вчера на улицы столицы Ирландии Дублина вышли тысячи людей, выступая против мигрантов.
На опубликованных кадрах можно заметить, как протестующие несли портреты президента США Дональда Трампа, лидера РФ Владимира Путина и бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который принял участие в акции.
Организаторами акции являются ряд правых и консервативных партий, которые требовали сделать Ирланлию "снова великой". По их заявлениям, ирландцы "должны стоять на первом месте в нашей собственной стране", а также "пришло время для массовой депортации".
При этом собравшиеся выступали против подорожания жизни и роста арендной платы, критикуя, что мигрантам предоставляется социальное жилье в ущерб ирландцам.
Напомним, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам, ирландец Конор Макгрегор в День Святого Патрика (национальный праздник Ирландии) встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа и заявил, что США должны позаботиться об Ирландии.
Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа должна остановить массовую миграцию и ограничить прогрессивные инициативы.