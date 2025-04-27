Вчера на улицы столицы Ирландии Дублина вышли тысячи людей, выступая против мигрантов.

На опубликованных кадрах можно заметить, как протестующие несли портреты президента США Дональда Трампа, лидера РФ Владимира Путина и бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который принял участие в акции.

Организаторами акции являются ряд правых и консервативных партий, которые требовали сделать Ирланлию "снова великой". По их заявлениям, ирландцы "должны стоять на первом месте в нашей собственной стране", а также "пришло время для массовой депортации".

При этом собравшиеся выступали против подорожания жизни и роста арендной платы, критикуя, что мигрантам предоставляется социальное жилье в ущерб ирландцам.

Напомним, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам, ирландец Конор Макгрегор в День Святого Патрика (национальный праздник Ирландии) встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа и заявил, что США должны позаботиться об Ирландии.

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа должна остановить массовую миграцию и ограничить прогрессивные инициативы.