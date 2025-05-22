В Бучанском районе под Киевом 27-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Мужчина выпивал алкоголь в гостях у товарища, остался на ночевку и совершил насилие над девочкой.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в спецшколе на Тернопольщине дети подвергались сексуальному насилию. О ситуации сообщил в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

"По результатам мониторингового визита представителя уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ в Тернопольской области выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения" - говорится в сообщении.

Также мы писали, что в Харьковской области 17-летний первокурсник колледжа избил кирпичом, изнасиловал и поджег 15-летнюю девочку.

В совместной компании молодые люди, которые родом из одной деревни, праздновали день рождения в соседнем селе и выпивали. После праздника общие друзья подвезли обоих домой и высадили на перекрестке. Парень и девочка пошли по домам, возле своего дома студент колледжа попросил помочь ему открыть дверь, заманил спутницу домой и начал к ней приставать.

Девочка вырвалась и побежала на улицу, но не смогла выбраться из двора, получив шесть раз кирпичом по голове. Она потеряла сознание, а юноша потащил ее со двора на огород. Прямо у забора остановился, чтобы изнасиловать ее, после чего попытался задушить руками. А затем, уже на огороде, хотел сжечь, для чего облил дизельным топливом.