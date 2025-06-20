В Кривом Роге Днепропетровской области военный принялся стрелять с балкона по детской площадке.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Днепр оперативный".

По данным канала, выстрелы произвел находящийся в отпуске военнослужащий. С четвертого этажа он четыре раза выстрелил из пневматического пистолета металлическими шариками.

В результате стрельбы оказался ранен 10-летний мальчик. Судя по фотографии с окровавленным лбом, ранение он получил в голову.

Как отмечает канал, Государственное бюро расследования открыли производство по статье о хулиганстве с применением оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса). Стрелявшего по ней грозит до семи лет лишения свободы.

В Украине в последние годы участились подобные инциденты с военными. Так, в апреле в в Каменском Днепропетровской области на улице Харьковской нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата во дворе многоэтажного дома, где находились дети.

А в 2023 году в Николаеве мужчина в камуфляже бросил гранату в людей за то, что они не дали ему двух гривен. В результате происшествия два человека получили ранения.