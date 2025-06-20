В Киеве бывший военный сжег автомобиль Героя Украины в его день рождения. Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 33-летний украинец, приехавший в 2021 году из Крыма.

После вторжения РФ мужчина был мобилизован, однако ушел в СОЧ, после чего вернулся в воинскую часть, но через некоторое время все же был уволен.

В Киеве он работал курьером и был завербован РФ, по указанию которой поджег автомобиль офицера Нацгвардии, Героя Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

"Во дворе многоэтажного дома, в районе, где он сам живет, подозреваемый сделал несколько фото разных автомобилей ВСУ, которые прислал на согласование заказчику. Получив согласование на автомобиль – Ford Ranger камуфляжного цвета, вечером он облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Перед этим мужчина специально переоделся в парке, чтобы его не могли узнать", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что заказчики поджога также передали мужчине пистолет, для более сложной задачи – убить какого-нибудь известного человека. Однако до этого дело не дошло, поскольку, по словам подозреваемого, лично он никого из чиновников не знает.

В настоящее время мужчина задержан. Имя владельца машины не указывается.

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