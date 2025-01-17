Несовершеннолетние юноши подожгли военный автомобиль в Кривом Роге.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины и Днепропетровская областная прокуратура.

По информации правоохранителей, 14 января около 21:55 в Ингулецком районе загорелся автомобиль. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства поджога, в том числе пластиковую бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

В результате следственных действий были установлены и задержаны подозреваемые – ими оказались двое 14-летних подростков, которые за 40 тысяч гривен подожгли автомобиль Renault Kango и сняли своё преступление на телефон.

Обоим несовершеннолетним сообщили о подозрении.

Ранее у подростков, катавшихся по Киеву под русские песни провели обыски – обнаружены оружие, патроны и граната.

Напоминаем, война в Украине продолжается 1059-й день. Последние новости с главными событиями 17 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ вернули свои позиции в районе деревни Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новосёлкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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