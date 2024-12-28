После волны поджогов, которая прокатилась по РФ в конце декабря, власти страны ужесточили меры против телефонных мошенников.

Об этом сообщают российские СМИ.

Российское правительство запретило использование IP-телефонии для звонков на стационарные и мобильные номера.

Это решение, как утверждается, направлено на борьбу с "серыми" колл-центрами, которые дозваниваются до людей посредством IP-телефонии. "Теперь масштабы такого рода телефонного мошенничества будут существенно ограничены", - говорится в сообщении.

При этом звонки внутри мессенджеров под запрет не попадают. Однако ранее на этой неделе Роскомнадзор уже сообщал о возможном ограничении на приём звонков на мессенджеры из-за рубежа.

Отметим, что РФ уже давно обвиняет Украину в масштабном телефонном мошенничестве против россиян. В том числе в "подрывных" целях.

В частности, последнюю волну поджогов и взрывов, как заявляют в РФ, устроили россияне, которых "развели" по телефону связанные с Украиной колл-центры. Они, как утверждается, шантажировали граждан РФ блокировкой денег на счетах и угрожали их родственникам, представляясь сотрудниками российских спецслужб.

Украина этих обвинений не комментировала.

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