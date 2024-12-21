За неделю, которая подходит к концу, в разных регионах России произошла серия поджогов в торговых центрах и отделениях банков.

По подсчетам российских СМИ, таких эпизодов было не менее 20.

Так, 20 декабря в одном из московских банков в Тушино раздался взрыв - скорее всего, там подожгли фейерверк. В другом отделении на Коровинском шоссе сожгли банкомат. В тот же день мужчина поджег здание военкомата в Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки, 90. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь и окно здания военкомата.

21 декабря произошел взрыв в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге. Там женщина подожгла банкомат, судя по всему, предварительно облив его горючей жидкостью. Перед поджогом она сфотографировала устройство на телефон, послечего поднесла спичку.

В подмосковном ТЦ "Форт" посетителей эвакуировали из-за взрыва петарды. Как рассказали в полиции, петарду взорвала одна из посетительниц, а другие ее задержали и передали полицейским.

"Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей", — заявили в полиции.

В торговом центре "Гелиос" в Королеве взорвали фейерверк. В подмосковных Химках в отделении почты запустили салют. Сожгли банкомат и в Новосибирске — в отделении "Сбера" на Морском проспекте. Также сообщалось о сожжении банкомата в Красноярске. Там девушка пришла в отделение банка с канистрой бензина, выплеснула жидкость на устройство и подожгла его. При этом злоумышленница случайно пролила горючее на себя и загорелась. Ее госпитализировали с ожогами второй степени тяжести.

Предположительно, все злоумышленники действовали по указке в соцсетях.

Ранее в России подорвали железнодорожное полотно к Ульяновскому моторному заводу.

В Украине тоже прокатилась волна похожих действий: люди подожгли сотни автомобилей военных и релейных шкафов на железной дороге.