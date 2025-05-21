Третьим подозреваемым в поджоге дома и авто премьер-министра Великобритании Кира Стармера также оказался украинец.

Об этом сообщает газета The Times.

Полиция Лондона задержала 34-летнего Петра Починка, он уже арестован.

Напомним, что ранее по этому делу были задержаны украинцы 21 и 26 лет. Как сообщала газета The Sun, второй подозреваемый в поджоге дома и авто работает моделью.

Издание писало, что 26-летний Станислав Карпюк родом из Черновцов, позже получил гражданство Румынии, в настоящее время проживает в Лондоне и мечтает прославиться как модель.

"Я начал свою карьеру модели совсем недавно. Я хочу войти в число лучших мужчин-моделей в мире", – говорится в его профиле на сайте кастинга моделей Starnow.

Перед этим стал известен первый подозреваемый – 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович.

Как сообщалось, что ранее в британской столице зафиксировали три поджога: 8 мая в районе Кентиш-Таун на севере Лондона у дома политика сгорело припаркованное транспортное средство; 11 мая случился пожар возле дома в Ислингтоне, которым Стармер владел в 1990-х годах; 12 мая снова на севере Лондона пытались поджечь дом семьи Стармера, который сейчас сдается в аренду и у которого накануне сгорела упомянутая машина. В результате последнего инцидента пострадавших нет, незначительно была повреждена входная дверь. Перед поджогом 12 мая был слышен громкий взрыв - вероятно, следствие использования зажигательной смеси.

После вступления в должность премьер-министра Стармер живет со своей семьей в официальной резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее мы рассказывали, что в США поймали мужчину, который поджёг дом губернатора Пенсильвании с его женой, детьми и собаками.