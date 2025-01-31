В ночь на пятницу в эстонской столице Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina.

Об этом сообщает издание Delfi.

В 04:45 утра 31 января в Центр тревоги поступила информация о пожаре в расположенном рядом с Балтийским вокзалом в начале улицы Копли кафе-ресторане Slava Ukraina. В этом же здании на верхних этажах находится гостиница Economy. Спасатели взломали дверь заведения и обнаружили пожар в ресторане на первом этаже. Огонь был только в ресторане, но дым проник и в отель.

Владелец ресторана Март Луик заявил, что на записях камеры видно, что кто-то преднамеренно и сознательно поджег кафе.

Полиция тоже рассматривает версию поджога.

"По предварительной информации, это мог быть поджог. Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и подожжены его внутренние помещения. Обстоятельства происшествия будут расследовать в уголовном производстве по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку еще продолжается сбор доказательств", - сказала журналистам пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Бритта Сепп.



Так как кафе тематическое украинское, правоохранители не исключают преступление на почве ненависти.

Напомним, летом председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме потребовал от властей выслать из страны военных беженцев из Украины, поскольку они говорят по-русски.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году Германии возник пожар в общежитии для украинских беженцев. Вследствие инцидента погиб ребенок.