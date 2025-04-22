В Кривом Роге Днепропетровской области на Пасху неизвестный метнул две бутылки с коктейлем Молотова в местную синагогу.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского районного управления полиции.

По информации правоохранителей, вечером 20 апреля мужчина с закрытым балаклавой лицом кинул в помещение две бутылки с легковоспламеняющимся веществом и убежал. В культурно-просветительском центре еврейского населения начался пожар, который удалось потушить без помощи спасателей. В результате инцидента оказалась повреждена верхняя часть входной двери, никто из людей не пострадал.

В настоящее время подозреваемого мужчину разыскивают.

По словам раввина и посланника иудейского религиозного движения ХАБАД в городе Лирона Эдри, инцидент произошел на фоне участившихся проявлений антисемитизма в регионе и вызвал тревогу в местной еврейской общине.

"Благодаря недавно установленным защитным мерам - в том числе усиленным окнам - удалось предотвратить пожар и избежать жертв", - заявил он.

При этом нападение было совершено всего через несколько дней после того, как в Кривом Роге вандалы изуродовали автомобиль с еврейской символикой.

Синагога "Бейс Штерн Шульман" в Кривом Роге является одной из крупнейших в Восточной Европе. Ее открыли в 2010 году.

Ранее мы писали о том, что 1 января во Львове неизвестный погасил еврейскую ханукальную менору.

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