В Ужгороде повалили праздничный ханукальный светильник, установленный к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии. В воскресенье, 5 декабря, девятисвечник обнаружили в реке.

Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии Суспільному.

Она объяснила, что сообщение в полицию поступило около 15 часов.

"Представители еврейской общины позвонили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", - объяснила Анна Дан.

Помощник главного раввина Закарпатья Вингельма Менделя Дмитрий уточнил, что еще вчера вечером ханукия была на месте.

"Позвонили коммунальщики в 14:20 и сказали, что менора лежит уже в реке. Через полчаса вызвали полицию и ГСЧС и вытащили ее. Вчера вечером она еще была на месте. Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи", - сказал помощник Раввина Дмитрий.

Примечательно, что это не первый случай в Ужгороде, когда неизвестные пытались повалить подсвечник.

"Было несколько лет назад такое с менорой, когда перевернули возле Филармонии. Здесь только ужгородцев около 20. Люди зажгут последнюю восьмую свечу на временной меноре, которая простоит здесь до завтра. Поврежденную сделают и используют в следующем году", - подытожил главный раввин Ужгорода и Закарпатья Вильгельм Менахем-Мендель.

Зажигание ханукии - главный обряд праздника, который символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над окружающей тьмой. Восемь её светильников, в которые когда-то наливали масло, а сейчас, как правило, вставляют свечи, символизируют чудо, которое произошло во времена восстания и победы Маккавеев над греками. По преданию, единственного кувшина с освящённым маслом, найденного в осквернённом Храме, хватило на восемь дней горения меноры. Девятый светильник, называемый шамаш, в русской традиции называемый "служкой" - помощник, предназначен для зажигания остальных свечей

Напомним, ранее в Киеве пытались разрушить установленную на Крещатике Ханукию. Мужчина с криками "не нужно ее было здесь ставить" начал ее ломать. Однако, нарушитель был остановлен подоспевшей Муниципальной стражей.

На следующий день в Днепре неизвестные вандалы разгромили установленный в самом центре города ханукальный светильник. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.