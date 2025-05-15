В Лондоне произошло несколько поджогов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. В их организации подозревают украинца.

Об этом сообщает ВВС.

В британской столице зафиксировали три поджога: 8 мая в районе Кентиш-Таун на севере Лондона у дома политика сгорело припаркованное транспортное средство; 11 мая случился пожар возле дома в Ислингтоне, которым Стармер владел в 1990-х годах; 12 мая снова на севере Лондона кто-то пытался поджечь дом семьи Стармера, который сейчас сдается в аренду и у которого накануне сгорела упомянутая машина. В результате последнего инцидента пострадавших нет, незначительно была повреждена входная дверь. Перед поджогом 12 мая был слышен громкий взрыв - вероятно, следствие использования зажигательной смеси.

Полиция Лондона заявила, что обвинения в поджогах двух объектов недвижимости и автомобиля предъявлены задержанному 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу. Его арестовали в Сиденхэме, что в юго-восточном Лондоне. 17 мая он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.

"В качестве меры предосторожности и в связи с тем, что объект ранее был связан с высокопоставленной публичной фигурой, расследованием этого пожара руководят сотрудники Управления по борьбе с терроризмом столичной полиции", - сообщили в полиции.

После вступления в должность премьер-министра Стармер живет со своей семьей в официальной резиденции на Даунинг-стрит.

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