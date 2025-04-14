В США арестовали 38-летнего Коди Балмера по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро в городе Гаррисберг.

Об этом сообщают американские телеканалы.

По словам полковника полиции Пенсильвании Джорджа Бивенса, при нападении на резиденцию Шапиро Балмер действовал методично, что указывает на наличие у него четкого плана преступления. Он перелез через забор и вломился в дом, пробыл там менее минуты, после чего устроил поджог.

В результате никто не пострадал.

По рассказу Шапиро, он и его домочадцы проснулись приблизительно в 2:00 от стука полицейских в дверь, которые сообщили, что начался пожар. Во время тушения возгорания полицейские эвакуировали семью главы штата: его жену и четырех детей, а также двух собак.

Пожар был потушен.

Балемру предъявят обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах. Мужчина уже был фигурантом нескольких дел о поджоге. Мотивы его действий в этом случае неизвестны.

Фотографии последствий поджога опубликовал офис губернатора.

В марте мы сообщали, что в Лас-Вегасе неизвестный поджег несколько автомобилей Tesla. Предположительно, преступление было совершено на почве ненависти к Илону Маску.

А в январе в столице Эстонии подожгли ресторан Slava Ukraina. Полиция не исключает, что это было сделано тоже из ненависти.