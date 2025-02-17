В Киеве вечером 13 февраля подожгли автомобиль бывшего заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой.

Об этом сообщает полиция.

Ведется расследование, устанавливается, что стало причиной ЧП: поджог или взрыв.

В январе этого года против Крюковой ввели санкции СНБО.

Сама журналистка в комментарии "Украинской правде" уже подтвердила информацию о поджоге автомобиля и заявила, что "заказчики ей понятны", но пока их фамилии она не называет. Однако Светлана перечислила имена своих недоброжелателей.

"Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями. Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента. Сегодня узнала для себя новую фамилию: Дмитрий Литвин (советник президента по вопросу коммуникаций и спичрайтер большинства публичных выступлений Владимира Зеленского - Ред.)" - написала Крюкова.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что санкции против Крюковой были введены по предложению Литвина.

"В последний санкционный пакет Крюкову внесли именно по его настоянию. Более того, правоохранительные органы, обычно готовящие материалы как основу под санкционные решения, в случае Крюковой ничего не предоставили, но это не остановило ни Дмитрия, ни его начальника", - заявлял Гончаренко со ссылкой на свои источники.

Напомним, в 2019 году было совершено нападение на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука.