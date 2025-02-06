Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинило американского миллиардера Илона Маска в распространении фейков.

В сети ранее появилась информация о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы финансировало визиты западных знаменитостей в Украину. Ролик об этом и репостнул Маск.

Однако в "Центре по борьбе с дезнформацией" при Совбезе заявляют, что Маск - ныне чиновник в администрации президента США Дональда Трампа - распространил российский фейк.

В сюжете говорилось, что Анжелина Джоли за поездку в Украину получила 20 млн долларов, а Шон Пенн - 5 млн долларов. Там же фигурировал американский актер Бен Стиллер, который якобы получил за поездку в Киев 4 миллионов долларов от USAID.

Сам Стиллер уже это опроверг и заявил, что самостоятельно оплатил свою поездку в Украину в июне 2022 года.

Изначально видео о финансировании со стороны USAID появилось в телеграм-каналах со ссылкой на американский паблик о светской жизни ENews. Однако в соцсетях и на сайте ENews этого ролика нет. Из чего и возникло предположение, что это фейковый вброс.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил USAID в "откатах".

Ранее СМИ писали, что он может полностью прекратить деятельность агентства USAID, которое выделяло многомиллиардные гранты Украине.