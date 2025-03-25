В приемную депутата Киевского городского совета через разбитое окно бросили коктейль Молотова.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Подозреваемые задержаны. Это мужчины 25 и 33 лет из Киевской и Сумской областей.

По версии следствия, их завербовала за деньги РФ. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как в Винницкой области 17-летний одессит бросил коктейль Молотова в здание ТЦК. По данным следствия, ФСБ за деньги предложили одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских военных.

Также мы писали о задержании подозреваемого в поджоге электроподстанций в Черкасской области. 20-летний местный житель пытался уничтожить 8 электроподстанций и один релейный шкаф в разных местах Уманского района по заказу РФ.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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