Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области агента ФСБ РФ, который бросил коктейль Молотова в здание ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний житель Одессы, весной этого года попавший в поле зрения фсб из-за поисков быстрого заработка в интернете. На одном из таких сайтов молодой человек изложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги он предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в Одессе россияне отправили парня в Винницкую область.

Свои действия он снимал на телефон. Вскоре его задержали.

Ранее в Харьковской области полицейские задержали 18-летнего парня, который поджег автомобиль Range Rover, принадлежащий военному.

Также мы писали о задержании подозреваемого в поджоге электроподстанций в Черкасской области. 20-летний местный житель пытался уничтожить 8 электроподстанций и один релейный шкаф в разных местах Уманского района по заказу РФ.