В Хмельницком 17-летний юноша из Винницы совершил поджог автомобиля военного, за что Хмельницкий горрайонный суд назначил ему условное наказание, обязав прочитать книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия".

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как установило следствие, подросток совершил поджог вместе со своим сообщником – 27-летним земляком, которого завербовали через соцсети российские спецслужбы. Мужчине пообещали перечислять по 2000 долларов на криптокошелек за уничтожение каждого автомобиля военных. Подросток согласился на долю в 10% за участие в преступлениях – то есть 200 долларов.

В августе 2024 года сообщники на поезде прибыли в Хмельницкий и поселились в заранее арендованной квартире. Вечером 1 сентября они подожгли легковушку Hyundai Santa Fe, принадлежавшую военному. Оплаты за свою работу они так и не получили. Задержали их во время съемок видео горящей машины, которую ВСУ передал благотворительный фонд.

Также установлено, что сообщники планировали продолжить серию поджогов на западе Украины.

17-летний юноша свою вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору), однако освободил от основного наказания и назначил два года испытательного срока. Кроме того, молодого человека обязали читать книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия" издательства "Фолио", куда вошли произведения украинских классиков о любви к Родине и ее защите от врагов.

Ранее Приморский районный суд Одессы наказал местного жителя за публикацию в соцсетях антиукраинских постов изучением истории Украины.

В той же Одессе работника зоопарка осудили за призывы к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя и тоже обязали его прочитать некоторые произведения украинских писателей.