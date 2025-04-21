Вечером 20 апреля в Каменском Днепропетровской области на улице Харьковской нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата. Это происходило во дворе многоэтажного дома.

О происшествии сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали видео инцидента.

Инцидент случился около в 19:45. Как пишут каналы, стрельбе предшествовал конфликт между 45-летним жителем Днепра, который является действующим военным, и 38-летним жителем Каменского. По словам каменчанина, год назад оппонент якобы избил его сестру, после чего мобилизовался и отослал ему сообщение с угрозой, что скоро он придет и за ним.

Как понятно из кадров камер наблюдения, выпивший военный начал ссору с каменчанином, в ходе которой схватился за оружие, хотя рядом были дети. В какой-то момент военный прицелился в оппонента, когда за его спиной в страхе метался ребенок.

В итоге вооруженного днепрянина задержала полиция.

"У меня день рождения 14 апреля, а сегодня случился второй", – сказал 38-летний житель Каменского.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным прессы, сейчас в полиции решают вопрос о выборе меры пресечения и сообщении о подозрении стрелку.

После публикаций СМИ полиция подтвердила задержание мужчины. По данным правоохранителей, ему не 45 лет, а 44 года. На него завели дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы рассказывали, как под Одессой приехавший в отпуск военный отрубил голову 5-летней внучке сожительницы.

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