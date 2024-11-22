В Киевском районном отделе полиции Одессы после корпоративного застолья полицейский-"разведчик" выстрелил в коллегу.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

Сотрудник управления внешнего наблюдения полиции (в органах таких называют "разведчиками") накрыл стол коллегам по поводу повышения в должности. После того как вечерний корпоратив завершился, один из не употреблявших спиртное сотрудников вызвался подвезти домой подвыпившего "разведчика".

По пути домой "разведчик" неожиданно выскочил из автомобиля на перекрестке с криками и выстрелил в водителя–полицейского из травматического пистолета. Затем стрелок сбежал с места происшествия.

Пуля задела голову водителя по касательной, поэтому пострадавший отделался легким испугом.

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