В четверге, 25 января, в Кривом Роге в 5 утра неизвестный выстрелил из гранатомета в многоэтажку.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Пострадали пять квартир, в том числе квартира, где находилась молодая женщина с маленьким ребенком. Люди не пострадали.

"На тот момент в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года", - пишет "Первый Криворожский".

Стрелок не задержан, открыто дело о хулиганстве.

Ранее сообщали, что в Запорожье громкое убийство. Мужчина дважды выстрелил в женщину и затем покончил с собой. Убийство произошло утром в парке.

Также "Страна" узнала подробности убийства в Каменском, где на улице застрелили мужчину.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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