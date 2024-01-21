Сегодня в центре Запорожья произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил на улице в случайную прохожую и затем покончил с собой.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Это произошло сегодня утром в сквере Пограничников Александровского района. Неизвестный сперва дважды выстрелил в женщину, которая проходила мимо.

Приехавшая полиция застала его сидящим на скамейке в сквере. Увидев полицейских, мужчина застрелился.

"В то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев стражей порядка, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя", - сообщили правоохранители.

Раненая им женщина умерла в карете скорой помощи. Обстоятельства случившего выясняются.

Ранее мы писали, что неизвестный человек расстрелял автомобиль на одной из дорог в Днепропетровской области. В результате полученных ранений водитель машины погиб на месте.

Также мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили патроны и стреляную гильзу.