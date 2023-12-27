Неизвестный человек расстрелял автомобиль на одной из дорог в Днепропетровской области.

О случившемся сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвёл несколько выстрелов, как предварительно установлено, из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель машины погиб на месте.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого привлечены все службы правоохранителей.

Ранее полиция задержала киевлянина на Porsche, устроившего стрельбу в центре столицы. Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль, на который указывал заявитель. Его 25-летний пассажир обладал признаками алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

Мы также сообщали, что мужчина, устроивший стрельбу в бизнес-центре Киева, оказался бывшим военным. Правоохранителям он сдался сам. После задержания нарушитель отказался объяснять мотивы своего преступления", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.