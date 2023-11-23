"Страна" узнала подробности вчерашней смерти 14-летнего лицеиста, который погиб из-за неосторожного обращения другого ученика с пневматической винтовкой в Пневском лицее Ивано-Франковской области.

Происшествие случилось во время урока "Защита Украины". Ученики лицея стреляли по мишеням из пневматической винтовки. Один из учеников Матийчик Иван зарядил в винтовку металический шарик калибром 4,5 миллиметра. Когда Матийчук закрывал винтовку, она выстрелила. Металический шарик попал другому лицеисту в грудную клетку", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

В этот момент в классе находился учитель Михаил Йосепчук. Его действия квалифицировали как ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей

по охране жизни и здоровья учеников.

"Сейчас решается вопрос о сообщении учителю Михаилу Йосепчуку о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 137 - ненадлежащее исполнение обязанности по охране жизни и здоровья детей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы",- говорит источник.

Напомним, что ранее мы писали о том, что школьник застрелил лицеиста из пневматической винтовки во время занятий кружка.

Также мы писали о том, что под Одессой 84-летний дед застрелил из ружья внука и закопал тело во дворе.