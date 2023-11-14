В Червонограде Львовской области судили мать школьника, который стрелял из игрушечного пистолета пластиковыми шариками в одном из кабинетов городской гимназии №10.

О данном инциденте сообщает издание ZAHID.NET

Об данном факте в полицию сообщили учителя, после чего на мать гимназиста был составлен административный протокол о ненадлежащем ухода за ребёнком. На заседание суда Галина Павлишин не пришла, но в материалах дела есть её заявление о признании своей вины.

Суд оштрафовал мать школьнка на 850 грн. Женщину также обязали уплатить 537 грн судебного сбора.

Ранее в Луцке наказали мать, которая заставляла сына материться на камеру. На опубликованных роликах женщина с признаками пьющего человека заставляет ребёнка произносить нецензурные слова и также сама материт своего малолетнего ребёнка.

Мы также сообщали, что на Закарпатье грузовик сбил насмерть полуторагодовалую девочку, пока её пьяная мать не могла встать с земли. В крови матери погибшей зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. За проявленную халатность ей грозит до 5 лет тюрьмы.