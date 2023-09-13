Бывшего премьера Финляндии Санну Марин хотели убить из пистолета, напечатанного на 3D-принтере.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на судебные данные.

Группу из четырех ультраправых сейчас судят за владение огнестрельным оружием и планирование теракта.

По данным следствия, они хотели разжечь расовую войну, чтобы создать этнонационалистическое общество, а однажды обсуждали убийство Марин из самодельного пистолета. Подозреваемые говорят, что это была "обычная шутка".

Во время обысков у них нашли списки потенциальных целей, среди которых были депутаты, антифашистские активисты и представители меньшинств.

Напомним, в марте Санна Марин посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали, что в феврале президента Франции Эммануэля Макрона хотели убить ножом. Таким образом ультраправая группировка надеялась дать начало государственному перевороту.

Также мы рассказывали, что планировавшие переворот в Германии правые экстремисты планировали убийство канцлера Олафа Шольца, а также министра иностранных дел Анналены Бербок.