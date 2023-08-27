Один из участников российской неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский въехал в Финляндию, где был впоследствии арестован, благодаря новому имени и учебе своей жены.

Детали приводит издание Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката Петровского Наталью Мальгину.

По словам юриста, Петровский получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислава Тордена на основании учебы своей жены, которая получила место в одном из финских университетов прикладных наук. При этом под настоящим именем боевик включен в санкционный список Евросоюза за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Он въехал в Финляндию на автомобиле через пункт пропуска Ваалимаа 19 июля в сопровождении жены и троих детей.

Петровского задержали в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда тот с семьей направлялся в Ниццу (Франция), чтобы навестить родственников.

Между тем Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского. Россиянин фигурирует в расследовании СБУ по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году воевал на Донбассе против Украины в составе группы "Русич".

Петровский в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне сил президента Башара Асада. Норвегия депортировала его в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.

Вчера мы сообщали, что Петровский планирует просить убежища в Финляндии.

Между тем неонацистская группировка "Русич" заявила об отказе воевать против Украины, потому что, по ее мнению, российские дипломаты мало помогают Петровскому.